진주시-진주교육지원청, 학생 백신 접종률 제고 방안 논의

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시와 진주교육지원청은 13일 오전 진주교육지원청에서 지역 학생들의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염병 예방을 위해 학교 방역 사항 및 소아·청소년 백신 접종률 제고 방안 등에 대해 논의했다.

이날 회의는 신종우 진주시 부시장과 박영주 진주교육지원청 교육장과 관계자들이 참석한 가운데 단계적 일상 회복 전환 이후 전국적인 확진자 증가와 새로운 변이바이러스 출현 등에 따라 위험에 노출된 소아·청소년들을 코로나19 감염으로부터 예방하고자 마련됐다.

참석자들은 백신 접종률이 상대적으로 낮은 소아·청소년을 보호하기 위한 백신 예방접종의 필요성과 백신 접종률 제고 방안에 대해 논의했다.

이번 교육 현장에서 직접 대응하는 교사와 학부모 대표도 함께 참석해 학교 현장의 코로나19 예방을 위한 다양한 의견을 청취하고 학생들의 방역 수칙 준수와 백신접종의 협조를 당부했다.

신종우 부시장은 “아이들이 행복하고 안전한 교육환경을 조성하기 위해 학생과 학부모님께서도 백신접종 등의 방역에 적극적으로 동참해주길 바란다”고 말했다.

