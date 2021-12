바이든 접종 의무화에도 '백신 거부' 미군 4만명

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 대통령의 백신 접종 의무화 드라이브에도 접종을 거부한 군인이 4만명에 육박하는 것으로 나타났다.

워싱턴포스트(WP)는 12일(현지시간) "공군과 해군, 해병대에서 2만5000명이 의료적·종교적 이유로 백신 접종을 거부했으며 육군 1만4000명의 육군이 아직 백신을 맞지 않았다"고 전했다.

미 국방부는 지난 9월 130만명에 이르는 현역 병력과 80만명에 이르는 주(州)방위군·예비군에 대한 백신 접종을 의무화했다.

미 공군은 지난달 2일까지 모두 백신을 접종하도록 했지만 아직 수천명의 군인들이 접종을 하지 않은 거부하고 있는 상태다. 해병을 포함한 해군도 지난달 28일로 의무 접종 기한이 끝났으나 비슷한 상황이다.

공군과 해군은 백신 접종 면제를 신청한 이들을 심사하고 있지만 지금까지 소수만이 의료적 이유로 백신 면제가 수용됐다. 종교적 이유로 면제된 사례는 없다.

공군과 해군은 백신 접종 면제 심사에서 기각된 병사에게 5일 이내에 접종할 것을 명령하고 이를 거부하면 제대시킬 방침이다.

육군은 오는 15일이 마감 기한이다. 육군은 우선 백신을 거부하는 병사를 징계하기보단 상담으로 이들을 설득한다는 방침이다.

주 방위군과 예비군까지 합치면 백신을 맞지 않은 군인은 더 늘어난다.

지난 2일이 백신 접종 시한이었던 공군 예비군·주 방위군은 1만700명이 예방접종을 하지 않았다. 오는 28일이 마감일인 해군과 해병대 예비군도 1만8000명이 아직 미접종자다.

육군은 주 방위군과 예비군의 백신 접종 기한을 내년 6월 말로 잡았지만 17만명이 아직 한 차례도 백신을 맞지 않은 것으로 나타났다.

