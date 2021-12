거창군, 승강기 안전사고 예방 기초지자체 2위 달성

군민들이 안전하게 승강기를 이용할 수 있도록 홍보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 행정안전부에서 시행한 2021년 승강기 안전사고 예방 홍보활동 평가 결과 전국 기초지자체 2위로 우수한 성과를 달성했다고 13일 밝혔다.

군은 관내에 운행 중인 승강기 532대를 대상으로 승강기 내·외부 안전사고 예방스티커, 승강기 안전사고 예방을 위한 현장 교육 동영상 등을 제작·배포하는 등 군민들이 안전하게 승강기를 이용할 수 있도록 홍보했다.

특히 승강기 안전공단 경남서부지사를 통해 버려지는 폐현수막을 에코백으로 재활용해 군민들에게 보급하는 사업이 모범사례로 뽑히기도 했다.

구인모 거창군수는 “지속적인 승강기 안전사고 예방 활동을 통해, 관리자와 이용자들의 인식을 전환하고, 안전한 거창군을 만들기 위해 적극적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편 행정안전부는 전국 지자체를 대상으로 격년제로 시행했던 ‘승강기 사고대응 모의 훈련’을 코로나19 확산으로 인해 ‘승강기 사고 예방 홍보 활동’으로 전환해 평가를 시행했다.

