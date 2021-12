[아시아경제 박지환 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 1,500 등락률 +1.03% 거래량 163,110 전일가 145,000 2021.12.13 12:18 장중(20분지연) 관련기사 증시 흔든 '3대 악재' 전환 국면…FOMC 쏠린 투자 전략은? 음극재 기술戰 펼치는 K배터리외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아 close 은 13일 2991억원 규모의 양극재 제조설비 계약을 체결했다고 공시했다.

회사 측은 "2차전지 시장 수요에 대응한 양극재 생산설비 증설"이라고 밝혔다.

