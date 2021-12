심리·정서적 어려움을 겪는 아동 심리치료 지원을 위한 후원금 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 큰꿈지역아동센터(센터장 신웅철)와 심리·정서적 어려움을 겪는 아동의 심리치료 지원을 위한 후원금을 전달식을 진행했다고 13일 밝혔다.

이번 후원금은 큰꿈지역아동센터에서 진행된 바자회 수입으로 마련됐으며, 지역사회 내 심리·정서적 어려움을 겪는 아동의 심리치료 지원에 사용될 예정이다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “큰꿈지역아동센터 학생의 성숙한 나눔을 통해 가정과 학교, 더 나아가 지역사회의 좋은 변화를 기대한다”고 전했다.

신웅철 큰꿈지역아동센터장은 “비록 적은 금액이지만, 굿네이버스 광주전남지역본부를 통해 심리치료가 필요한 아동에게 전달되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr