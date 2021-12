[e공시 눈에 띄네]코스피-10일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 현대엘리베이터=여의도에이치2PFV에 대해 990억 규모 채무보증 결정

◆ 포스코인터내셔널=호주 세넥스에너지 지분 50.1%, 3720억에 취득

◆ 우리금융지주=최대주주 예금보험공사에서 우리금융지주 우리사주조합외 1인으로 변경

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr