현대차그룹, 사회복지공동모금회에 이웃돕기 성금 250억원 전달

19년간 누적 3340억원 전달

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹이 이웃돕기 성금 250억원을 사회복지공동모금회에 전달했다.

현대차그룹은 13일 서울 중구 소재 사랑의열매 회관에서 성금 전달식을 개최했다고 밝혔다. 이 자리엔 공영운 현대차그룹 사장, 조흥식 사회복지공동모금회 회장 등이 참석했다.

사회복지공동모금회는 연말연시 어려운 이웃을 돕기 위해 매년 12월1일부터 이듬해 1월31일까지 희망나눔캠페인을 진행 중이다. 현대차그룹은 지난 2003년부터 매년 사회복지공동모금회에 성금을 기탁하고 있으며, 올해까지 19년간 누적 기탁액수는 3340억원이다.

이번에 전달된 성금은 코로나19 일상회복 지원, 사회복지시설 지원, 아동·청소년 인재 육성 및 자립지원, 장애인·어린이·노인 등 교통약자 지원을 비롯한 다양한 사업에 활용된다.

현대차그룹 관계자는 "소외 이웃에 대한 관심과 함께 코로나19로 인해 심화된 다양한 사회문제, 기후변화를 비롯한 환경이슈의 해결을 위해서도 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

