광양제철소 목공예 재능봉사단 “어르신들! 이젠 편하게 식사 하세요”

맞춤형 목공품 제작해 나눔활동 펼치는 희망나무 목공예 재능봉사단



진상노인요양원 어르신들 위한 휠체어 전용 식판대 손수 제작해 선물



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 포스코 광양제철소 ‘희망나무 목공예 재능봉사단(단장 박상범)’이 지난 10일 광양시 진상노인요양원에 직접 만든 목공품을 선물하고 연말 따듯한 온기를 불어넣었다.

이날 전달식에는 정병관 중마노인복지관장, 박훈 광양진상노인요양원장 및 관계자들과 박상범 단장을 포함한 희망나무 목공예봉사단 단원들이 참석했다.

광양제철소 희망나무 목공예 재능봉사단은 지난해 4월 창단되어 목공 소품, 가구를 맞춤형으로 제작하고 도움의 손길이 필요한 이웃과 사회복지시설 등에 기부를 통한 지역 내 나눔문화 확산에 힘쓰고 있다.

이번 나눔활동은 진상노인요양원에서 노후를 보내고 계시는 어르신들을 위해 실력 발휘에 나섰다. 희망나무 목공예 재능봉사단이 작년 옥곡노인요양원에 선물한 휠체어 전용 목공 식판대가 큰 호응을 얻어 진상노인요양원에서도 중마노인복지관을 통해 도움을 요청한 것.

거동이 불편한 어르신들이 휠체어에서 바로 식사를 하시기 위해선 식판을 올려놓을 수 있는 식판대가 필요하다. 문제는 이를 손잡이에 얹어서 사용해야하는데 기성품이 없어 맞춤형 목공품이 절실했다.

이에 단원들은 어르신들이 휠체어에서도 편하게 식사를 하실 수 있도록 휠체어 전용 목공 식판대 12세트를 맞춤형으로 직접 제작했다.

전달식에서 장호선 총무는 ”저희가 가지고 있는 작은 재능을 활용하여 나눔을 할 수 있다는 것에 대해 감사함을 느낀다”며, “코로나19로 인해 몸과 마음이 지쳐 있었는데, 휠체어 전용 목공 식판대를 통해 편히 식사하시는 어르신들을 보니 큰 보람을 느낀다”고 말했다.

박훈 진상노인요양원장은 “광양제철소 직원분들 덕분에 어르신들이 휠체어에서도 편하게 식사를 하실 수 있게 돼서 너무 감사하다”며, “어르신들이 보다 행복한 노후생활을 보내실 수 있도록 더 노력하겠다”고 감사를 전했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr