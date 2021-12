SK이노, 4년 만에 '복지부 장관 표창' 수상…ESG 경영 결실

'2021년 사랑 나눔의 장' 행사서 독거노인 보호 유공단체 선정

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 이 2017년 이후 4년 만에 보건복지부 장관 표창을 받았다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 은 보건복지부가 주최하고 독거노인종합지원센터가 주관하는 '2021년 사랑 나눔의 장(場)' 행사에서 독거노인 보호 유공단체로 선정돼 복지부 장관 표창을 수상했다고 13일 밝혔다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 은 복지 사각지대에 놓인 취약계층 독거노인들을 대상으로 사회공헌활동 역량을 집중해 그들의 경제적·정서적 안정 확보에 힘쓴 공로를 높게 인정 받았다.

특히 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 은 코로나19 장기화로 인해 심리 방역에 비상이 걸린 독거노인들에게 위로와 응원의 마음을 전하고자 지난해부터 구성원들과 함께 '코로나19 극복 마음방역 으랏차차 언택트 자원봉사'를 실시한 점을 긍정적으로 평가받았다.

SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 구성원들은 이 프로그램을 통해 마스크와 같은 생활방역품을 만들거나 응원 메시지를 녹음한 인형을 직접 제작해 독거노인들에게 전달하는 등 그들의 건강과 정서적 안정을 위해 많은 노력을 기울여 왔다.

임수길 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 밸류크리에이션센터장은 "이번 수상은 독거노인 분들을 위해 사회적 가족으로서 꾸준히 자원봉사활동을 실천해 온 구성원들의 따뜻한 마음을 인정받은 것"이라며 " SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 218,500 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 142,491 전일가 217,500 2021.12.13 11:21 장중(20분지연) 관련기사 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환 close 은 앞으로도 소외된 독거노인 분들을 위해 진정성 있는 사회공헌활동을 이어나갈 계획"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr