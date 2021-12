현대건설, 인도네시아 석유화학단지 FEED 수주

석유화학 단지 건설 기획·개발 첫 단계부터 참여

글로벌 엔지니어링 업체 Toyo Engineering과 협업

향후 발주될 EPC 수주에 유리한 위치 선점

현대건설은 인도네시아의 최대 석유화학기업인 찬드라 아스리(Chandra Asri)가 추진하는 두 번째 석유 화학단지의 기본설계(FEED) 사업을 수주했다고 13일 밝혔다.

FEED는 EPC 발주 위한 기본설계의 타당성 검토 단계로, 기본설계 완성 이후 EPC(설계·조달·시공) 업체 선정이 진행될 예정이다. 향후 CAP2-PKG A 공사의 세부건설계획 수립을 위한 핵심 단계다.

현대건설은 글로벌 엔지니어링 업체인 도요 엔지니어링(Toyo Engineering)과 협력해 기본설계에 참여하고, 이후 추진될 EPC 업체선정 단계에서도 공동으로 협력해 수주를 추진할 계획이다.

회사 측은 세계적 규모의 석유화학 단지 건설의 기획 및 개발 첫 단계부터 참여해 세계 건설시장에서의 글로벌 경쟁력을 인정받았다는데 의미가 깊다고 설명했다. 해당 석유화학단지(CAP2)는 인도네시아 수도 자카르타에서 서쪽으로 약 116km 떨어진 찔레곤 지역에 위치하며, 나프타 크래커, 부타디엔, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 벤젠 등이 생산될 예정이다.

현대건설 관계자는 "코로나19로 인한 글로벌 경기침체에도 불구하고 플랜트 사업 분야 기술력과 노하우를 찬드라 아스리 및 도요 엔지니어링으로부터 인정받아 기본설계를 수주하게 됐다"며 "향후 발주될 EPC도 연계 수주 할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr