현대커머셜, '디지털 ARS 서비스' 출시…"앱 설치 없이 한도심사"

ARS로 원하는 시간에 신용조회·한도심사 가능

향후 대출상환 금액 조회 등 서비스 확대 예정

[아시아경제 기하영 기자]현대커머셜은 디지털 소외 계층이 금융을 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 '디지털 ARS 서비스'를 선보였다고 13일 밝혔다.

디지털 ARS 서비스는 모바일 애플리케이션(앱) 설치와 로그인 등 복잡한 과정 없이 ARS(자동응답시스템)로 원하는 시간에 쉽고 간편하게 신용조회와 한도 심사가 가능한 서비스다.

이 서비스는 스마트폰 사용이 익숙지 않은 고령층, 피처폰(일반 휴대전화) 이용자를 비롯해 자금이 필요하지만 업무 시간의 대부분을 운전하느라 콜센터 상담이 힘들었던 상용차 운전자의 금융 생활에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

현대커머셜은 최근 상용차 운전자의 업무 특성을 반영한 스마트폰 앱 기반의 금융 서비스로 큰 호응을 얻어왔다. 지난해에는 모바일 앱을 통해 복잡한 대출 프로세스 없이 무서류로 15분이면 대출이 가능한 '고트럭 파이낸스'를 론칭해 출시 3개월여 만에 서비스 이용율 80%를 달성한 바 있다.

현대커머셜 관계자는 "이번에 론칭한 디지털 ARS 서비스에 대출상환 금액과 결제일 조회, 담보해지 등 고객들이 많이 이용하는 서비스를 추가하는 등 지속적으로 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

