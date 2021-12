[아시아경제 문혜원 기자] 롯데GRS가 운영하는 도넛 프랜차이즈 크리스피크림도넛은 13일부터 겨울 맞이 한정판 굿즈를 판매한다고 밝혔다.

양털 재질의 따뜻한 담요에 귀여운 캐릭터를 더한 겨울용품인 ‘코지 베어 블랭킷’(이하 블랭킷)은 가로100cm x 세로150cm의 넉넉한 사이즈로 최근 캠핑, 차박 등 야외활동을 많이 즐기는 시기에 유용하게 사용할 수 있다.

크리스피크림도넛은 블랭킷과 오리지널글레이즈드 하프더즌으로 구성된 세트를 약 17% 할인된 2만2200원에 판매하며, 블랭킷 단품은 1만7500원에 판매한다.

