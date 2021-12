"화이자 백신 2회 접종, 오미크론엔 효과 감소"

[아시아경제 박형수 기자] 화이자 코로나19 백신이 새로운 변이인 오미크론에 대해서는 감염 예방 효과가 32분의 1 이하로 감소한다는 연구결과가 나왔다.

12일 주요 외신에 따르면 홍콩대와 홍콩중문대 연구진이 한 달 전 화이자 백신 접종을 완료한 10명의 혈액을 채취해 실험한 결과 코로나19를 일으키는 기존 SARS-CoV-2 바이러스에 비해 오미크론 변이를 죽이는 데 있어 해당 백신의 효과가 32분의 1 이하로 떨어지는 것을 발견했다.

2차까지 백신 접종을 완료한 뒤 한 달이 지난 시점은 항체가 가장 많은 시점인 것으로 알려졌다. 홍콩대 연구진 환자 검체에서 분리에 성공한 오미크론 변이를 실험에 사용했다.

연구진은 "각 혈액(항체)은 기존 SARS-CoV-2 바이러스에 대해서는 높은 중화능력을 보였다"면서도 "오미크론 변이에 대해서는 32분의 1 혹은 그 이하로 중화능력이 떨어졌다"고 설명했다.

다만 연구진은 백신 접종이 코로나19에 대응하는 가장 효과적인 방법이라고 강조했다. 기존 백신이 오미크론 변이에 대한 감염 예방효과가 크게 떨어진다는 점은 이스라엘과 남아프리카공화국 연구진도 확인했다.

