[아시아경제 이광호 기자]제주 서귀포시 대정읍 산이수동항과 마라도를 오가는 여객선에서 불이 났으나, 다행히 인명피해로 이어지지 않았다.

12일 서귀포해양경찰서에 따르면 서귀포시 대정읍 가파도 동쪽 2.8㎞ 해상에서 항해중이던 여객선 A호(180톤급)는 이날 낮 12시 43분께 기관실에서 화재가 발생했다고 해경에 신고했다.

다행히 불은 신고 신고 접수 2분 만에 자체 진화됐지만, 좌현 엔진 작동 불가로 우현 엔진을 이용해 목적지와 다른 서귀포시 안덕면 화순항으로 입항했다.

승객들은 인명피해 없이 하선한 것으로 확인됐다. 여객선에는 승객과 선원 등 152명이 탑승했던 것으로 파악됐다.

해경은 재발 방지를 위해 정확한 화재원인을 조사하고 있다.

