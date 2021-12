롯데건설, 대표 직속 안전조직 격상…안전관리 강화

롯데건설은 안전관리역량을 강화하기 위해 대표이사 직속으로 '안전보건경영실'을 격상하는 등 안전 조직을 대대적으로 확대 개편했다고 12일 밝혔다.

지난 12월 초 안전보건부문 조직을 '안전보건경영실'로 격상해 안전보건운영팀, 예방진단팀, 교육훈련팀 3개팀으로 조직을 확대 개편하고, 건축, 주택, 토목, 플랜트 등 각 사업본부 내에 본부장 직속으로 안전팀을 별도로 신설했다.

또한, 안전보건 의사결정기구인 안전보건임원협의회와 안전상황실TFT를 운영한다.

안전보건운영팀은 안전에 대한 예산 편성 및 집행, 안전보건관계자 인력 배치, 안전보건경영시스템 운영, 종사자 의견을 받는 업무를 수행한다. 예방진단팀은 의무 이행 점검 결과에 따른 추가 지원여부와 실태 파악 업무를 수행한다. 교육훈련팀은 교육 계획수립 및 이행, 안전보건문화 확립 및 안전관리 전문가를 양성한다.

건축, 주택, 토목, 플랜트 등 각 사업본부 내에 신설된 안전팀은 본부장 직속으로 현장 안전을 종합적으로 관리하게 된다. 또한,건설기술관리법에 따른 기술안전사고 대응 및 후속조치와 기존 현장 안전팀 인원도 확대해 안전 관리를 강화할 수 있도록 할 계획이다.

특히 이번 조직 개편으로 신설된 안전보건임원협의회는 주택, 건축, 토목, 플랜트의 본부와 전략, 기술연구원, 법무, 외주, 인사 등 해당 임원이 참석해 전사 차원의 안전보건 역량을 집중시켜 신속한 안전 의사 결정을 내려 선제적 대응이 가능할 것으로 기대된다. 또한, 기존에 있던 안전상활실TFT는 안전소통센터를 운영해 일일안전 상황보고 등의 업무를 수행한다.

롯데건설은 이번 조직 확대 개편을 통해 중대산업재해 발생 대비를 위한 매뉴얼을 만들었고, 사고가 발생하지 않도록 임직원 및 종사자에 대한 교육훈련을 강화하는 등 안전 관리를 강화할 방침이다.

롯데건설 관계자는 "이번 안전보건 조직 개편과 예산 투자 확대를 통해 전사차원에서 안전 관리 강화에 힘쓸 예정"이라며 "앞으로도 안전이 기업 경영의 최우선 가치라는 기본을 지켜 안전 관리에 소홀함이 없도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

한편, 롯데건설은 내년 초 오산 인재개발원에 안전보건체험관을 개관할 예정이다. 안전보건사고 예방을 위한 각종 위험요소와 불안전 상태를 직·간접적으로 현실감있게 체험하는 전용 교육시설로 운영할 방침이다. 총 17종의 체험시설과 VR체험존을 보유한 체험관은 임직원, 사업장 안전보건 관계자, 파트너사 및 근로자를 대상으로 운영될 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr