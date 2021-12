충주 ‘오청산 소나무 숲’ 이달의 국유림 명품 숲 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 충주 오청산 소나무 숲을 이달(12월)의 국유림 명품 숲으로 선정했다.

12일 산림청에 따르면 오청산은 충북 충주시 산척면과 제천시 백운면의 경계를 이루는 해발 652m 높이의 산이며 소나무 숲은 산 정상에서 남쪽 사면으로 이어지는 산척면 송강리(松江里) 일원에 조성됐다.

송강리는 소나무가 군집을 이뤄 자생해 온 지역으로 계곡과 저수지 등 수계(水系)가 풍부해 다양한 동·식물과 함께 우수한 자연 생태계를 유지하고 있다.

특히 이곳 국유림 숲은 여의도 면적의 2.5배에 이르는 717㏊ 규모로 낙엽송, 전나무, 물푸레나무, 자작나무, 백합나무 등 다양한 인공 조림목을 심어 향후 목재로 활용할 수 있는 경제림으로도 관리되고 있다.

이 덕분에 송강리 일대는 자연적으로 크고 자란 소나무, 참나무류와 다양한 식물군락의 인공림이 어우러져 조화로운 경관을 자아낸다. 무엇보다 겨울철 눈 내린 날의 소나무 설경은 어느 곳과 견줘도 뒤처지지 않는 절경을 뽐낸다.

충주 오청산 소나무 숲 일대 경제림육성단지 안에선 산림도로를 이용해 산악자전거 등 산림레포츠 활동을 즐기는 이들도 많다.

1995년 경제림육성단지 지정 후 단지 내 숲 가꾸기와 나무심기, 산림보호 등을 목적으로 마련한 산림도로(25㎞)가 일반인들 사이에 산림레포츠 명소로 자리매김 한 것이다.

‘오청산 소나무 숲’ 방문에 관한 문의는 산림청 충주국유림관리소를 통해 가능하다.

산림청 주요원 국유림경영과장은 “오청산은 소나무 외에도 경제적 가치가 있고 경관적으로도 우수한 나무가 많이 자라는 사계절 아름다운 숲”이라며 “인근의 천등산·지등산·인등산, 박달재자연휴양림 등 지역명소와 오청산 내 국유림 명품 숲을 방문하는 시간을 추천한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr