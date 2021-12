영광옥당여성노인회 조기주회장 ‘2021 서울평화문화대상’ 실버리더상 수상

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군 옥당여성노인회 조기주(여·89) 회장이 지난 10일 열린 서울평화문화정책연구원 주최 ‘2021 서울평화문화대상’에서 사회공헌 부문 실버리더상을 수상했다고 밝혔다.

조 회장은 38년을 초등학교 교사로 재직하면서 국민교육 진흥 및 지역사회발전에 이바지한 공을 인정받아 국민훈장 석류장, 라이언스 훈장 등 다수의 상을 받기도 했다.

이번 수상은 교직 은퇴 후에도 여러 여성운동 사회 봉사단체에서 열성적인 활동에 앞장서 왔으며, 89세의 고령에도 영광군 옥당여성노인회 회장으로 모범적인 활동을 펼쳐 실버리더상에 선정됐다.

조 회장은 "2남 5녀의 자식을 키워오면서 최선을 다해 열심히 살아온 것밖에 없는데 이렇게 큰 상을 주셔서 너무 감사하다"라고 수상 소감을 밝혔다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr