파크로쉬 리조트앤웰니스, '2박 예약 시, 1박 50% 할인' 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 파크로쉬 리조트앤웰니스는 2022년 새해를 맞아 '마이 윈터 리주버네이션' 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

1월2일부터 27일까지의 객실 2박 예약 시 1박 요금을 50% 할인가에 제공한다. 12월31일까지 파크로쉬 고객서비스센터를 통해서만 유선 예약할 수 있다. 객실은 숙암 트윈 룸과 그랜드 스위트, 프리미어 스위트에 한하며 할인 요금은 2박 중 객실 요금이 낮은 요일 기준으로 적용된다.

객실 예약 시 설경을 바라보며 노천 스파를 즐길 수 있는 야외 자쿠지와 인도어 스파, 사우나를 포함한 아쿠아 클럽과 요가, 명상, 테라피 등 웰니스 프로그램에 참여할 수 있는 웰니스 클럽도 추가 요금 없이 이용할 수 있다.

한편 파크로쉬는 '윈터 풀' 패키지도 판매 중이다. 객실 1박, 아쿠아 클럽 2인, 웰니스 클럽 2인, 정선 윈터 티 세트를 비롯해 토탈 웰니스 솔루션 플랫폼 '업폴'과 협업한 '레스트 키트'도 제공한다. 패키지 예약은 고객서비스센터를 통해 유선으로 가능하며, 자세한 내용은 파크로쉬 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

