경남도, '제27회 경남무역인 상 시상식' 개최 … 131명 수상 영예

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상남도와 한국무역협회 경남지역본부는 10일 오후 그랜드머큐어 앰배서더 창원에서 '제27회 경남무역인 상 시상식'과 '제58회 무역의 날 정부포상 전수식'을 개최했다.

이날 행사에는 하병필 도지사 권한대행, 박완수 국회의원(국민의힘, 창원 의창구), 박준호 도의회 경제환경위원장, 노은식 경남기업협의회장, 최주철 한국무역협회 경남지역본부장, 관계기관 관계자 등이 참석했다.

올해 경남도에서는 경남무역인 상과 무역의 날 정부포상을 포함해 131명이 수상의 영예를 안았다. 경남무역인 상에 수출유공탑 6개사, 개인 표창 18개 등 24개의 상과 무역의 날 정부포상에 수출의 탑 84개사, 개인 표창 23개 등 107개의 상을 전수했다.

경남무역인상 수출유공탑 부문에는 한국정상화성, 금호조침, 영진테크, 반도기전, 이산글로벌바이오, 정우인더스트리 등 6개 기업이 수상했다.

수출유공자 부문에는 창원벤딩 이익재 씨, 제이이엔지 정원태 씨, 켄코아에어로스페이스 이정택 씨, 조이라이프 문수미 씨, 케이피앤에스 권민찬 씨, 농업회사법인 뉴그린푸드 구자길 씨가 상을 받았다.

수출 관계기관에는 한국무역협회 경남지역본부 최주철 씨, 경남무역 김새하 씨, 일자리 창출 유공에는 킥더허들 김태양 씨, 농업회사법인 가고파힐링푸드 윤금정 씨가 수상했다. 무학 최재호 씨 등 8명은 한국무역협회장 표창을 받았다.

무역의 날 정부포상 수출의 탑 부문에는 해성디에스가 4억불 탑, 3억불 탑 한국경남태양유전, 2억불 탑은 제트에프삭스코리아, 1억불 탑에 디씨엠이 수상했다.

5000만불 탑은 케이디에이 등 4개 기업, 3000만불 탑은 맬콤인터네셔널 등 4개 기업, 2000만불 탑은 태영산업 등 8개 기업, 1000만불 탑은 무학 등 7개 기업 등 총 84개사가 수출의 탑을 수상하는 영광을 안았다.

정부 개인 표창에는 디씨엠 정연택 씨가 금탑산업훈장, 영동테크 윤찬헌 씨, 태진다이텍 김정만 씨가 산업포장을 수상했다.

대통령 표창은 동진정공 박태건 씨가, 국무총리 표창은 신성델타테크 황성빈 씨 등 3명이 수상했다. 산업통상자원부 장관 표창은 한국머신툴스 한승배 씨 등 15명, 한국무역협회장 표창은 켄코아에어로스페이스 이근섭 씨가 각각 수상의 영예를 안았다.

하 권한대행은 "대내외적으로 불확실한 여건 속에서도 역대 최단기간에 무역 규모 1조 달러 달성이라는 신기록을 세웠다"며 "우리 도는 기업의 든든한 동반자로서 현장에서 함께 소통하며 미래 변화에 대비해 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr