[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시는 지역 수입업체가 베트남에서 긴급 수입한 차량용 요소수를 오늘 13일부터 16개 주유소에서 공급한다고 10일 밝혔다.

주유소는 서구 3곳, 북구 6곳, 광산구 7곳이며, 해당 주유소는 시·구와 화물협회 등 홈페이지에서 확인할 수 있다.

공급 시기는 주유소 별로 11곳은 13일부터, 1곳은 16일부터, 4곳은 18일부터 개시한다.

구입 가능 물량은 환경부의 긴급수급조정 조치에 따라 이달 말까지 일일 기준 승용차는 10ℓ, 화물차건설기계 등은 30ℓ이며, 주유소에서 선호하는 10ℓ 소량 포장용기로 공급한다.

임찬혁 시 교통정책과장은 “이번 요소수 공급으로 시민들의 불편이 해결되기를 바란다”며 “해당 주유소를 방문하기 전에 전화 등을 통해 구입 가능 여부를 반드시 문의해주기를 바란다”고 말했다.

