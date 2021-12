[위클리中企]상도가구·밀워키·엑스페론

[아시아경제 김종화 기자] 상도가구가 오는 27일까지 공식몰 단독 고객감사제를 진행하고, 프리미엄 전동공구 밀워키는 소비자들에게 가장 많은 사랑을 받아온 제품 중 하나인 'M12 하이스피드 임팩트 라쳇 1/4인치(M12 FHIR14)'를 출시했다. 골프 플랫폼 기업 엑스페론은 스크린골프장에 무인밴딩머신 '큐빙'을 무상 설치해주는 캠페인을 시작했다.

상도가구, 연말 맞이 고객감사제 진행…최대 78% 할인

상도가구가 오는 27일까지 공식몰 단독 고객감사제를 진행한다. 올 한해 고객의 성원에 보답하기 위해 기획된 상도가구 고객감사제는 2021년 한 해 가장 사랑받았던 제품들을 모아 할인 및 이벤트 등 다양한 혜택이 제공될 계획이다.

상도가구의 대표 캠핑 브랜드인 몬스터캠핑 가구와 몬스터랙, 모던하임 시스템행거 등의 수납가구, 1인용 좌식소파, 주방가구 등 총 43종의 가구를 최대 78% 할인된 가격으로 판매한다. 또 공식몰 회원을 대상으로 최대 1만원의 무제한 할인쿠폰을 발급하며, 첫 가입 시에도 3만원 쿠폰을 발급하는 등 다양한 추가 할인 혜택을 제공할 예정이다.

고객감사제 행사 상품 구매시 기존 3% 적립금을 10%로 지급받을 수 있으며, 구매 후 포토리뷰를 남기는 고객 중 추첨을 통해 상도가구 캠핑 브랜드 '몬스터캠핑'의 폴딩박스를 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

상도가구 담당자는 "올 한해 상도가구에 보내주신 고객 성원에 감사드리며, 힘들었던 2021년 위로의 마음을 담아 이번 고객감사제를 열게 됐다"면서 "몬스터캠핑 우드롤테이블, 케렌시아 이동식 트롤리, 1인 좌식소파 등 2021년 사랑받았던 인기 품목이 많이 준비된 만큼 이번 행사를 통해 합리적인 가격으로 다양한 가구 제품을 구매하시길 바란다"고 전했다.

밀워키, 초강력 하이스피드 전동 라쳇 출시

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 소비자들에게 가장 많은 사랑을 받아온 제품 중 하나인 M12 임팩트 라쳇(M12 IR)의 후속 모델로 강력한 힘과 빠른 회전 속도로 무장된 'M12 하이스피드 임팩트 라쳇 1/4인치(M12 FHIR14)'와 '3/8인치(M12 FHIR38)'를 출시했다.

라쳇은 볼트, 너트를 연속으로 조이거나 푸는 공구를 말한다. 임팩트 라쳇은 자동차 정비부터 태양관 판넬 작업까지 다양한 분야에서 너트를 체결하거나 해체하는데 필수적인 전동공구다. 직각으로 꺾인 머리 부분은 드릴과 같은 일반 전동공구로 작업하기 협소한 부분도 쉽게 진입해 작업이 가능하다. 한 손으로 작업할 수 있어 양손 작업이 필수인 수공구보다 한결 편리하다.

이번에 출시한 M12 하이스피드 임팩트 라쳇 1/4인치(M12 FHIR14)와 3/8인치(M12 FHIR38)은 동일한 몸체를 사용해 머리 규격만 차이가 나는 제품으로 최대 450 RPM(회전수)의 강력한 힘을 자랑하며 유사제품 대비 최대 약 2배 빠른 체결 속도를 뽐낸다. 2㎝가 채 안 되는 머리 길이와 1㎏의 가벼운 무게로 협소한 공간에서의 작업 편의성을 극대화했다.

한단계 발전한 내구성도 눈에 띈다. 우선 모터에 적용된 파워스테이트 브러쉬리스는 밀워키만의 기술로 일반 브러쉬리스 대비 2배 이상 긴 모터 수명을 자랑한다. 또 강철 요크를 활용해 머리 부분의 강도를 높이고 모터를 보호하며, 가장 빠르게 마모되는 손잡이 부분에 프리미엄 고무를 덧댔다.

밀워키 관계자는 "신제품 M12 하이스피드 임팩트 라쳇은 기존 제품에 비해 스피드를 한층 더 개선했다"면서 "특히 반경이 좁아 힘든 작업환경에서 제 몫을 다해 소비자들을 도울 것"이라고 설명했다.

엑스페론, 무인밴딩머신 '큐빙' 무상설치 선착순 캠페인

골프 플랫폼 기업 엑스페론이 코로나19사태로 어려움을 겪고 있는 스크린골프장을 위해 무인밴딩머신 '큐빙'을 무상 설치해주는 상생 캠페인을 시작했다.

큐빙 무상 설치 이벤트는 현재 1000여곳의 가맹점을 가지고 있는 골프용품 무인 밴딩머신 큐빙의 시스템을 스크린골프장에 무상으로 설치해주는 캠페인이며, 선착순으로 100곳의 가맹점만 진행을 한다.

큐빙에 들어있는 제품의 경우에는 엑스페론의 프리미엄 제품을 가장 합리적인 가격으로 소비자들에게 판매하며, 스크린 매장에서 많이 찾는 인기상품으로 구성돼 있다. 관리도 엑스페론에서 진행하기 때문에 가맹점이 폭팔적으로 늘어나는 추세다.

박진홍 엑스페론 이사는 "엑스페론은 이번 이벤트를 통해 스크린골프 업주님들과 새로운 파트너쉽을 맺고 함께 어려운 시국을 헤쳐나가는 발판을 만들고 싶다"면서 "골퍼들과의 소통을 활성화하기 위해 전국 스크린골프장과 엑스페론이 함께 다양한 행사를 진행할 예정"이라고 전했다. 큐빙 무상설치 이벤트 참여는 카카오톡 '엑스페론'이나 엑스페론 고객센터, 엑스페론 앱을 통해 신청할 수 있다.

