광주 서구 ‘우리마을 공영주차장’ 준공…주차난 해소 기대

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구가 화정2동에 21면의 공영주차장이 준공되면서 도심 주차난 해소가 기대되고 있다.

10일 서구에 따르면 이날 ‘우리마을 공영주차장’ 준공식을 열었다.

공영주차장이 조성된 장소는 힐스테이트 아파트 맞은편 일대로 평소에도 주택 거주자 및 인근 상가 이용자 차량으로 몸살을 앓고 있던 곳이다.

‘우리마을 공영주차장 조성사업’은 주차 환경이 열악한 주택가 및 상가를 대상으로 노후화된 단독 주택이나 나대지를 매입해 공영주차장을 조성, 주차난을 해소하고 주거 환경을 개선하는 사업이다.

서구는 이 사업을 위해 지난 2018년부터 화정동 1551번지 외 6필지(827.5㎡)를 협의 매수해 일반 주차구역 20면과 전기차 충전소 구역 1면 등 총 21면을 갖춘 공영주차장을 조성했다.

이번 공영주차장에 조성에는 토지매입비를 포함해 17억2000만원의 예산이 투입됐다.

서구 관계자는 “그동안 주차 문제로 많은 불편을 겪었던 주민들의 주차환경 개선에 도움이 되길 바란다”며 “인근의 고운하이플러스 주변에도 공영주차장을 이달 중 완공할 예정이다”고 말했다.

이어 “내년 3월까지 스마트 주차정보 플랫폼을 구축해 스마트폰 앱을 통해 시민들에게 목적지 주변 주차장 위치, 주차장 정보(빈 주차공간, 요금, 전기차 충전소 등)를 제공할 계획이다”고 덧붙였다.

