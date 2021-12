이재명, 野 손실보상 100조 "공수표 남발 말고…당장 임시회 소집, 추경 통해 할 일 해야"

10일 경주 표암재 방문한 이재명

"정치는 약속이 아니라 실천"

尹 향해 "'선거 끝나면 하겠다' 공수표 남발할 게 아니라 지금 당장 할 수 있는 일 해야"

[경주=전진영 기자, 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 10일 "국민들의 삶과 경제 민생에 여야가 어디 있고, 진보 보수가 어디 있겠느냐"며 "(소상공인 손실보상) 100조원 지원 얘기가 이미 야당에서 나왔으니, 국민들이 더 이상 고통받지 않도록 곧바로 여야 협상에 나서서 이번 임시회를 소집해 추경(추가경정예산)을 통해 할 수 있는 일들을 했으면 좋겠다"고 말했다.

이날 매타버스(매주 타는 민생버스) 대구·경북 지역 순회 일정을 시작한 이 후보는 오후 경주 표암재를 방문한 자리에서 "정치는 말이 아니라 행동해야 하는 것이고, 약속이 아니라 실천해야 한다"면서 이같이 말했다.

이 후보는 "신라 육촌들이 모여서 '신라'라는 하나의 나라를 만들었을 때에도 더 많은 사람들이 더 안전하게 더 행복하게 살기 위해서였을 것"이라면서 "지금 대한민국 경제는 너무 어렵다. 네 편 내 편 가르지 말고, 화백정신에 따라 우리 국민에게 필요한 일이라면 경제 민생을 살리는데 필요한 일이라면 과감하게 합의하고 뒤로 미룰 게 아니라 바로 이 순간에 집행을 하면 좋겠다"고 강조했다.

그러면서 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "'나중에 내가 당선되면 그때가서 하겠다, 지금보다 선거 끝나면 하겠다' 이렇게 공수표를 남발할 게 아니라 지금 당장 할 수 있는 일을 해야 한다"고 지적했다.

이 후보는 "나중에 뭘 하겠다는 말이야 하늘의 별인들 못 따주겠냐"고 비판하며 "이미 (김종인 국민의힘 총괄선대위원장이 소상공인 100조원 지원을) 발표하셨으니, 곧바로 여야 협상에 나서서 이번 임시회를 소집해 추경을 통해 할 수 있는 일들 했으면 좋겠다"고 말했다.

