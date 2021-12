장성군, 21일까지 ‘대학생 행정체험 참여자’ 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 21일까지 ‘동계 대학생 행정체험 참여자’를 모집한다고 10일 밝혔다.

대학생 행정체험은 코로나19의 확산으로 방학 아르바이트를 구하기 힘든 학생들에게 일자리를 제공하는 사업이다.

이번 동계 행정체험 모집 인원은 60명이며 신청은 군청 누리집(홈페이지) 또는 거주지 행정복지센터에서 신청하면 된다.

신청 자격은 군에 주소를 둔 만 29세 이하(1992년 1월 1일 이후 출생자)의 대학 재학생이다.

선발된 대학생들은 장성군청과 직속기관, 사업소, 행정복지센터에 배치되며 행정업무 보조, 기록물 정리, 현장 근무 등을 수행한다.

1기는 내년 1월 3~14일, 2기는 내년 1월 17~28일까지며 근무시간은 1일 기준 5시간이다.

군 관계자는 “이번 행정기관 실무 체험이 군정의 이해도를 높이고 취업역량을 강화할 수 있는 계기가 됐으면 한다”며 “많은 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

자세한 사항은 군청 총무과로 문의하면 된다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr