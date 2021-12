겨울캠핑 선도하는 쌍용차 "SUV 명가 재건"

[아시아경제 이창환 기자] 코로나19로 인해 캠핑과 차박이 인기를 끌면서 쌍용차의 SUV(스포츠유틸리티차량)가 큰 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다.

12일 쌍용차에 따르면 올해 3분기 쌍용차 SUV 판매량은 2만1840대로 올 분기 최대 판매를 기록했다.

대표적인 인기 차종은 '더 뉴 렉스턴 스포츠&칸'이다.

더 뉴 렉스턴 칸의 데크는 텐트같이 부피가 큰 캠핑용품, 자전거 등 다양한 레저용품을 넉넉하게 실을 수 있는 것은 물론, 사용자가 용도나 니즈에 따라 스펙을 모델별로 선택할 수 있다.

이 모델은 스포츠 모델(1011ℓ, VDA 기준)보다 24.8% 큰 용량(1262ℓ, VDA 기준)을 자랑한다. 다이내믹 5링크 서스펜션 모델은 500㎏까지, 파워 리프 서스펜션 모델은 최대 700kg까지 적재 가능하다.

얼어붙은 겨울 도로 주행에도 거뜬한 안전성도 갖췄다. 최첨단 주행 안전 보조 시스템이 통합된 스마트 드라이빙 패키지에 포함된 긴급제동보조(AEB), 앞차출발경고(FVSW), 스마트하이빔(SHB), 차선이탈경보(LDW), 전방추돌경보(FCW) 등은 사고예방 안전성을 극대화해 운전자의 부담을 대폭 줄여준다.

올 뉴 렉스턴 마스터는 겨울철 도로에서의 안전과 주행 편의를 위한 최적화된 사양을 모두 갖춰 다양한 차박 여행자들을 만족시키고 있다는 평가다.

국내 최정상급 첨단 주행안전 보조 시스템 ‘딥컨트롤(Deep Control)’과 능동형 주행안전 보조기술인 인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤(IACC)을 적용해 고속도로는 물론 일반도로에서도 앞 차량과의 안전거리를 유지하며 차로 중앙을 따라 안정적으로 주행하여 운전자의 부담을 줄이고 안전성을 확보한다.

눈길, 빗길, 험로 등 겨울철의 다양한 도로 환경에 필요한 4Tronic(4륜구동) 시스템은 한겨울에도 안정감 있는 주행을 선사한다.

겨울 캠핑이 익숙치 않은 커플이라면 동급대비 넓은 적재량과 탁월한 주행성능, 안전성까지 자랑하는 티볼리 업비트와 함께 감성 넘치는 겨울 차박을 즐길 수 있다.

티볼리 업비트의 적재공간은 2열 폴딩 시 확장되어 다양한 레저 용품 수납부터 편안한 휴식 공간으로 사용할 수 있다. 트레이를 제거하면 최대 427ℓ의 더 넓은 공간으로 자유롭게 활용 가능하다. 변신한 트렁크에 간편한 차박용 텐트를 설치해 수고로움은 덜고 프라이빗하며 감성 넘치고 따뜻한 겨울철 차박을 즐길 수 있다.

한편 쌍용자동차는 캠핑의 계절 겨울을 맞아 다양한 고객 혜택을 준비했다고 강조했다. 차종에 따라 최첨단 안전주행 시스템 무상 장착, 할부조건에 따라 최대 80만원 지원하는 스페셜 할부 및 제로 할부, 할인 또는 딥 컨트롤 패키지를 제공하는 코란도 및 티볼리&에어 구매 혜택 등 차종별 다양한 고객 맞춤 구매혜택을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr