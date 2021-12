[아시아경제 이민우 기자] 나노브릭 나노브릭 286750 | 코스닥 증권정보 현재가 8,590 전일대비 1,810 등락률 +26.70% 거래량 4,698,253 전일가 6,780 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 나노브릭, 120% 무상증자 결정…"주주가치 제고"[클릭 e종목]"나노브릭, 바이오 및 디스플레이 분야 사업확장" 나노브릭, 120억 전환사채 발행…첨단 디스플레이 신제품 상용화 가속 close 은 보통주 1주당 신주 1.2주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 10일 공시했다. 이에 따라 신주 116만2481주가 발행된다. 신주 배정 예정일은 내년 1월1일이며 상장 예정일은 같은달 20일이다.

