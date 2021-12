완주군 청렴도 ‘2등급으로 껑충’

종합청렴도 8.52점…국내 82개 군 단위 평균보다 0.69점 높아

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 국민권익위원회의 ‘공공기관 청렴도 측정 평가’에서 종합청렴도 상위권인 2등급을 맞았다고 10일 밝혔다.

완주군은 공공기관의 청렴 수준을 객관적이고 과학적으로 재는 국민권익위의 2021년 공공기관 청렴도 측정 평가에서 종합청렴도 8.52점을 획득해 5등급 중 상위권인 2등급을 기록했다.

완주군의 종합청렴도 점수는 국내 82개 군 단위 평균(7.83점)보다 0.67점 높은 수준이다.

특히 4등급이었던 지난해와 비교할 경우 등급으로는 두 단계, 점수로는 1.49점이 각각 상승했다.

업무처리의 투명성과 적극성 정도, 특혜 제공, 부정 청탁 등 부패와 관련한 5개 항목과 금품이나 향응·편의 경험 관련 5개 항목 등 총 10개 항목을 묻는 외부청렴지수 평가에서 완주군은 8.787점을 기록, 전국 군 단위 평균(8.01점)보다 0.76점 높은 것으로 분석됐다.

부패경험 관련 청렴지수는 지난해 5.51점에서 올해 8.52점으로 1년 사이 무려 3.31점이나 급상승했다.

업무처리의 투명성과 부정 청탁 등 조직문화, 인사와 예산집행 업무지시에서의 부패경험 등 청렴문화와 업무청렴을 측정하는 내부청렴지수 역시 7.82점을 확보해 전국 군 단위 평균(7.47점)보다 0.35점 높았다.

완주군의 종합청렴도 상승은 공직자들의 청렴문화 확산 의지 강화, 부서별 청렴서약식 추진, 업무 처리의 투명성 강화 등 내·외부 청렴도 향상을 위한 노력이 성과를 거둔 것으로 풀이된다.

또한 △법과 원칙의 준수 문화 확산 △업무수행 과정에서 부당한 이익 추구 금지 △완주군 행동강령 준수 △일체의 금품·향응 수수금지 △부당한 압력 행사나 청탁 금지 등 5개 항목을 철저히 준수해 부정과 부패 없는 청렴한 행정 실현에 동참해온 것도 청렴도 평가 상승의 견인했다는 분석이다.

