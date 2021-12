'킹메이커' 故김대중 전 대통령·선거 참모 엄창록 모티브

[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '킹메이커'가 실존 인물을 모티브로 한 스토리에 상상력을 가미해 완성됐다.

오는 29일 개봉하는 '킹메이커'는 세상을 바꾸기 위해 도전하는 정치인 김운범과 존재도 이름도 숨겨진 선거 전략가 서창대가 치열한 선거판에 뛰어들며 시작되는 드라마를 그린 작품.

영화는 故 김대중 전 대통령과 그의 선거 참모였던 엄창록, 1960-70년대 드라마틱한 선거 과정을 모티브로 영화적 재미와 상상력에 기초해서 창작된 픽션이다.

신념과 열정을 가지고 세상을 바꾸고자 했던 젊은 정치인과 그를 도운 선거 참모들의 이야기를 구상하여 '킹메이커' 시나리오를 집필하기 시작한 변성현 감독은 영화적 배경인 1960-70년대와 당시의 시대 상황에 대해 알지 못하는 관객들 역시 영화를 쉽고 편안하게 즐길 수 있도록 고민하며 완성했다고 한다.

김운범을 맡은 설경구는 모티브가 된 인물을 모사하기보다는, 새로운 영화적 캐릭터를 만들기 위해 연설 장면을 유심히 보고 연구하면서 '킹메이커'만의 ‘김운범’을 만들기 위해 공을 들였다.

또 이선균은 “잘 알려지지 않은 인물이라 오히려 열려 있다는 생각이 들었다. 서창대가 왜 이 길을 선택했는지, 그가 행동하는 목적과 이상은 무엇인지를 고민했다”라고 밝혔다.

영화는 새롭게 재해석된 인물인 김운범과 서창대, 그리고 치열한 선거 전쟁 등을 통해 비단 그 시대 정치에 국한된 이야기가 아닌, 시대와 분야를 막론하고 누구나 마주할 수 있는 만인의 딜레마를 보여주겠다는 각오다.

목적과 수단의 정당성이 동반된 승리를 추구하는 김운범과 승리를 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 서창대의 이야기는 현시대의 관객들에게 정당한 목적을 위해 과정과 수단까지 정당해야 하는지, 아니면 목적을 위해서는 어떤 수단도 감수해야 하는지에 대한 질문까지 던질 것으로 보인다.

