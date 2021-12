하나은행, 하나원큐 신차 견적 서비스 출시

자동차 금융 플랫폼과 협업을 통한 신차 셀프 견적 서비스 시행

[아시아경제 박선미 기자]하나은행은 10일부터 자동차 금융 플랫폼 카동과 업무 제휴를 통해 하나원큐의 ‘신차 견적 서비스’를 시행 한다고 밝혔다.

‘신차 견적 서비스’는 합리적 자동차 소비 생활을 지원하기 위한 서비스로, 기존 방문·전화 상담에 의존했던 신차 구매 절차를 개선했다. 모바일 앱에서 차종, 옵션에 따른 견적을 간편하게 산출 할 수 있고, 자동차 금융은 물론 세제 혜택, 각종 지원금 제도까지 한번에 확인 가능한 것이 특징이다.

또한 손님이 구입한 차량의 잔존가치와 금융 현황을 분석해 최적의 중고차 매각 시점을 알려주는 ‘내차 판매 타이머’ 설정 등 자동차 관련 콘텐츠가 신설된다. ‘신차 꿀팁 게시판’ 운영 제휴로 자동차 출시 정보, 시승 후기, 차량 관리 방법 공유를 위한 비대면 커뮤니티 공간도 제공할 계획이다.

하나은행 디지털리테일그룹 관계자는 “최근 비대면 생활이 보편화됨에 따라 손님의 편의성 증대와 합리적 자동차 구매 지원을 위해 신차 견적 서비스를 출시했다”며, “다양한 생활 밀접 서비스와 협업을 통해 하나원큐가 생활금융 플랫폼으로 자리매김 하기 위한 노력을 지속하겠다”고 전했다.

