광주북구 ‘제13회 도서관에서 독(讀)한 하루’ 행사

11일 일곡도서관에서 주민 대상 독서·문화행사 개최



온종일 책 읽기, 자기 계발 강연, 전시 등 다채로운 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구(구청장 문인)는 오는 11일 일곡도서관에서 ‘제13회 도서관에서 독(讀)한 하루’ 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19로 지친 주민들에게 책과 독서를 통해 휴식의 기회를 제공하고자 마련됐다.

행사 당일 오전 10시부터 ‘4차 산업혁명 시대, 인공지능을 능가하는 인간 지성을 개발하라’는 주제로 한양대학교 유영만 교수의 강연회가 진행된다. 유 교수는 급변하는 디지털 시대에 필요한 자기 계발에 대해 설명한다.

오후에는 어린이, 성인 등 다양한 연령층 참여해 책을 읽은 후 작가와의 만남, 문학평론가 작품 해설 등 책을 매개로 교감하는 시간을 갖는다.

이외에도 일곡도서관 연도별 최다 대출 도서 전시, 독서 무드등 만들기, 독서동아리 시화 전시 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

북구청 관계자는 “이번 행사가 주민들이 일상 속에서 책 읽고 소양을 쌓는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 특색 있는 문화행사를 통해 지역 사회의 독서 문화 확산에 노력하겠다”고 말했다.

