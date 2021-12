2022영주세계풍기인삼엑스포, 공식여행사와 함께하세요!

엑스포 조직위·공식여행사 14개 업무 협약 맺어



엑스포 연계 관광상품 개발해 관람객 유치 추진

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주세계풍기인삼엑스포조직위원회가 9일 공식여행사 지정서 수여식과 업무협약을 체결하고 1박 2일 일정으로 팸투어를 실시했다.

팸투어는 관광지 등을 홍보하는 설명회를 열고 여행지 관광이나 숙박 등을 제공하는 일종의 답사여행을 말한다.

공식여행사는 비아젱, 홍익여행, 여행스케치, 여행공방, 테마캠프, 재미난투어, 영주고려관광, 굿모닝여행사 등 14개 업체가 공모를 통해 선정됐다.

행사는 엑스포 소개와 공식여행사 지정서 수여, 업무협약 체결, 팸투어 순으로 진행됐다.

팸투어는 소수서원, 선비촌, 부석사, 무섬마을, 국립산림치유원 등 엑스포장 인근 관광지와 체험 거리를 중심으로 이뤄졌다.

조직위는 여행사와 함께 엑스포와 연계한 패키지 관광상품을 개발하고 주변 관광지를 홍보해 관람객을 유치할 방침이다.

협약은 조직위가 여행사에 공식 휘장 사용권, 엑스포 공식 홈페이지 링크, 엑스포 홍보물 제공 등을 지원하고 여행사는 엑스포 여행상품을 개발해 관광객을 모으는데 단체관람객을 유치하면 보상금을 받는다는 내용으로 체결됐다.

여행사 관계자는 “풍기인삼엑스포 투어와 인근 명소, 숙박시설과 연계해 많은 분이 엑스포와 풍기인삼을 즐기는 여행상품을 출시할 예정”이라고 말했다.

이창구 조직위 부위원장은 “코로나19로 가라앉은 사회 분위기를 반전시킬 만큼 성공적인 엑스포 개최를 위해 적극적인 협조와 활동을 부탁한다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr