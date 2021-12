[아시아경제 공병선 기자] 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 2,000 등락률 +2.48% 거래량 62,617 전일가 80,500 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 '미국 1위 매트리스' 지누스 둘러싼 복잡한 셈법…'밸류 3조·경영권'지누스, SK네트웍스 지분 인수설에 "확정된 사항 없다"한국거래소, SK네트웍스의 지누스 지분 인수 조회공시 close 는 미국 자회사에 212억원 규모의 채무보증을 결정했다고 9일 공시했다.

이는 자기자본 대비 5.1% 수준이다.

