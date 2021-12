기아AutoLand광주, 2045탄소중립 실현 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 기아AutoLand광주(공장장: 박래석)은 9일 광주시의 2045 탄소중립 걸음에 동참하고자 광주시와 2045에너지자립도시 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

광주광역시 시청 비즈니스룸에서 진행된 협약식에는 이용섭 광주시장과 박래석 기아 AutoLand광주공장장이 함께 했다.

이 시장은 인사말을 통해 “그린-스마트-펀 시티(Green-Smart-Fun City) 광주실현으로 도시 경쟁력과 시민 삶의 질을 높여나가는 길에 기아가 함께 해주시길 부탁한다.”고 말했다.

박 공장장은“기아 AutoLand광주는 에너지전환사업과 에너지 효율화 사업, 신기술 도입 등을 통해서 광주광역시의‘2045년 탄소중립 에너지자립도시 실현 정책’에 적극 참여하겠다.” 고 밝혔다.

기아AutoLand광주는협약식을 통해 ▲혁신적인 기술개발로 친환경차 공급 확대,▲생산설비의 공정개선으로 기업 RE100달성,▲친환경차 보급 및 확산을 위해 행ㆍ재정적 지원방안 모색, ▲광주형AI-그린뉴딜의성공적인 추진과 생활 속 온실가스 줄이기에 적극 동참해 나가기로 협약했다.

이번 협약으로 탄소중립 시대를 선도하고 지역과 환경,산업이 상생하는 ESG경영 실천과 친환경차 생태계 조성의 동반성장을 견인 할 것으로 기대하고 있다.

