"철도역 위에 청년주택"…GTX·신안산선 '초역세권' 공급 확대

신안산선 영등포역, GTX-C 창동역 등 8곳

'철도역사-청년주택' 복합개발로 공급 확대

신규 민자·광역철도에 복합개발 의무화 추진

2025년 개통하는 신안산선과 2027년 개통하는 수도권광역급행철도(GTX) C노선 철도역사 8곳에 청년주택 1000가구가 공급된다. 하층부는 철도역사로, 상층부는 주택으로 사용하는 복합개발 방식이다. 정부는 앞으로 서울 등 도심 민자철도와 지방권 광역철도에 이 같은 철도역사 복합개발을 의무화하겠다는 구상도 내놨다.

국토교통부는 서울시, 경기도와 함께 신안산선, GTX-C노선 등 신규 철도역사를 활용해 공공주택을 공급하는 시범사업을 추진한다고 9일 밝혔다. 철도 건설사업자가 역사 건립 과정에서 하부는 철도 출입구로, 상부는 주택으로 복합개발하면 서울주택도시공사(SH)나 경기주택도시공사(GH) 등이 주택을 매입해 청년을 위한 매입임대, 장기전세 주택 등으로 공급하는 방식이다.

시범사업은 현재 공사 중인 신안산선과 설계 이전 단계인 GTX-C노선에서 총 1000가구 규모로 추진된다. 철도노선·역사 등 공사기간을 고려하면 2025~2026년 첫 입주자 모집을 할 수 있을 전망이다.

신안산선의 경우 영등포·대림삼거리·시흥사거리·한양대역 등에 약 500가구를 공급한다. 서울 도심에 위치한 영등포역사는 기존 2층 규모의 철도출입구에 8개층을 증축해 공공주택을 공급할 예정이다. 1호선과 KTX 등 우수한 교통망이 갖춰진 곳인 만큼 사회 초년생들의 수요가 많을 것으로 예상된다.

나머지 500가구는 GTX-C노선 창동·청량리·양재·덕정역에서 공급된다. 창동역은 건물 상부에 창동 아레나 등 문화·예술 시설과 연계한 지역전략산업 주택을 조성해 청년 문화창업인에게 공급할 계획이다.

정부는 앞으로 철도와 주택을 융합한 복합개발을 확대할 방침이다. GTX-B, 대장홍대선 등도 예비타당성 조사가 완료돼 사업계획이 확정되면 철도역사 부지를 기존보다 넓게 확보하도록 해 공공주택을 공급할 예정이다.

장기적으로는 신규 민자·광역철도에 복합개발을 의무화하는 방안도 추진한다. 지난 8월 사전타당성 조사에 착수한 지방권 광역철도 선도사업은 노선결정 단계부터 주택수요 및 역세권 개발 가능 부지 등을 검토해 복합개발 계획을 마련하기로 했다.

3시 신도시 등 신규택지에 주택을 공급하는 사업자가 광역교통망을 운영하는 기관과 복합개발 운영 지원계획을 제시하는 경우 공공택지 공급 시 가점도 부여한다.

국토부는 속도감 있는 복합개발을 추진하기 위해 연말부터 철도건설법 등 법령개정에 착수하고, 광역·민자 철도사업에 주택공급 등 복합개발을 의무화하는 지침은 내년 말까지 마련하기로 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr