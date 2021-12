IFC몰, 8m 높이 초대형 타나카 타츠야 산타 트리 전시

[아시아경제 김유리 기자] IFC몰에 8m 초대형 크리스마스 트리가 등장했다.

IFC몰은 세계적인 미니어처 아티스트이자 사진작가인 타나카 타츠야의 국내 첫 전시회를 기념해 MPX갤러리와 함께 이번 크리스마스 트리를 기획했다고 9일 밝혔다. 사우스 아트리움에 타나카 타츠야의 '산타 트리'와 '버튼 트리' 미니어처 작품을 모티브로 한 8m 높이의 초대형 산타 트리와 3m 높이의 버튼 트리를 선보였다. IFC몰은 이번 초대형 산타 트리와 버튼 트리를 내년 1월 중순까지 운영할 예정이다.

한편 IFC몰에 위치한 MPX 갤러리는 1월 중순까지 타나카 타츠야의 'Miniature Life Seoul: 타나카 타츠야의 다시 보는 세상'을 국내 최초로 전시 중이다. 타나카 타츠야는 2011년부터 현재까지 10년동안 1일 1작품을 하루도 빠짐없이 선보이며 화제가 된 작가다. 330만명 이상의 팔로워를 보유한 글로벌 아티스트로 다양한 분야에서 아트 디렉터 및 디자이너로 활동하고 있다. 주변에서 흔히 접할 수 있는 사물로 위트있는 미니어처 작품을 선보이며 SNS에서 큰 화제를 불러일으키고 있다.

이번 전시회에선 타나카 타츠야가 한국 팬들을 위해 제작한 미공개 신작을 포함한 실물 미니어처와 사진작품 등 총 150여점 이상의 작품을 전시 중이다.

이번 전시회 작품 중 일부는 170년 전통의 미국 코닝사의 초프리미엄 글라스 프레임인 마스터픽스로 독점 제작, IFC몰 MPX 갤러리에서만 만나볼 수 있는 전세계 1000개 한정판으로 선보인다. 전시회 한정 도록, 포스터, 엽서 등 일본에서 공수해 온 20여종 이상의 굿즈도 판매 중이다.

