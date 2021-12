크리스탈지노믹스, 자가면역질환 치료제 국가신약개발사업 과제 선정

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 티로신 키나아제2(TYK2) 저해 자가면역질환 치료제 선도물질 연구가 ‘국가신약개발사업’ 과제로 선정됐다고 9일 밝혔다.

크리스탈지노믹스는 국가신약개발사업단(KDDF)으로부터 2년간 연구비를 지원받아 TYK2를 선택적으로 저해하는 선도물질을 도출한다. 계열 내 최고(best-in-class) 후보물질로 발전시킬 계획이다.

가장 앞선 물질은 BMS의 듀크라바시티닙(Deucravacitinib)이다. 전세계 매출은 약 4조7000억원으로 예측되며 건선 환자 대상 임상 3상에서 오테즐라 대비 우수한 유효성을 확인다. 미국 식품의약국(FDA) 승인 가능성이 큰 것으로 알려졌다. TYK2의 타깃 적합성을 검증했기 때문에 임상 성공 가능성도 큰 거으로 기대했다. 듀크라바시티닙은 TYK2 선택성이 떨어져 비인두염 및 상기도 감염 등의 부작용을 유발한다고 알려졌다.

크리스탈지노믹스는 TYK2 저해제의 미충족 의료 수요(Unmet medical needs)인 ‘TYK2 선택적 저해제’를 개발해 임상적 안전성을 높이는 것을 최우선 목표로 한다. TYK2는 자가면역질환 발병 및 악화와 연관된 사이토카인 신호 전달 경로다. 이를 차단하면 과잉 면역반응이 억제되며 치료 효과가 나타난다.

국가신약개발사업은 국내 제약?바이오 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 국민건강 필수조건인 의약주관 확보를 목적으로 신약개발 전주기를 지원하는 범부처 국가 연구 개발 사업이다. 올해부터 10년간 2조2000억원을 투자한다.

크리스탈지노믹스 관계자는 "TYK2 단백질 구조 기반 신약 후보물질 발굴 플랫폼을 적용해 TYK2에 높은 선택성을 갖는 후보물질을 발굴하고 있다"고 말했다. 이어 "국가신약개발사업의 지원을 받는 2년 내 미충족 의료 수요를 충족할 TYK2선택적 저해제 신약 후보물질을 도출하겠다"고 강조했다.

