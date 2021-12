한자연, 천안·아산 강소특구 기술창업 경진대회 개최

[아시아경제 이기민 기자] 한국자동차연구원은 9일 충남 천안·아산 강소특구의 기술창업 경진대회를 개최하고 우수 기술 스타트업 기업을 장려했다고 밝혔다.

이번 참여 업체는 올해 이노폴리스캠퍼스 사업에 선정된 업체로, 실전창업 교육, 집중 멘토링, 사업화·네트워킹, 투자연계 지원 등을 통해 집중 육성하고 있는 예비·초기 단계 기술창업 기업들이다.

참가기업은 대학 교수, 벤처캐피탈, 창업지원전문가로 구성된 전문 평가위원과 지역 혁신기관 담당자들이 참석한 자리에서 보유 창업 아이템 및 사업 모델에 대한 발표 후 창업자 역량, 사업성, 기술성 등 심사위원 평가를 통해 최종 순위가 결정됐다.

경연 결과에 따라 충남도지사, 천안시장, 아산시장, 한국자동차연구원장, 강소특구캠퍼스장 명의의 상장이 주어졌다.

특히 한자연은 참가기업의 피칭 역량강화 지원을 위해 컨설팅 전문가 3인을 현장에 배치하고 '피칭 클리닉 프로그램'을 병행 운영했다. 이를 통해 참가기업의 기업설명회(IR)자료 보완을 지원하는 등 강소특구 내 기술 창업을 장려하고 창업 문화를 더욱 확산하는 계기를 만들었다고 한자연은 설명했다.

오미혜 한자연 강소특구캠퍼스장은 "이번 경진대회를 통해 충남 천안·아산의 창업 생태계를 견고히 하고, 강소연구개발특구가 기술 창업의 메카로 자리매김할 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다"고 전했다.

