비씨카드, 녹색소비 ESG 얼라이언스 참여

12월 한달 간 BC그린카드로 녹색소비 실천 고객 대상

에코머니포인트, 전기자전거 등 제공

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 친환경 인증제품 소비 활성화를 지원하는 '녹색소비-ESG 얼라이언스'에 참여한다고 9일 밝혔다.

녹색소비-ESG 얼라이언스는 친환경 소비 활동을 활성화하고 기후변화 대응 등 ESG(환경·사회·지배구조) 실천을 위해 환경부가 23개 기업 및 공공기관과 구성한 연합체다.

전일 서울 워커힐호텔에서 진행된 녹색소비-ESG 얼라이언스 출범식에는 한정애 환경부 장관, 이정호 비씨카드 고객부문장(전무), 김종환 한국환경산업기술원 본부장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 얼라이언스 출범을 통해 각 기업은 고객에게 환경표지 인증 제품 이용을 장려하는 한편, 녹색소비 시대로의 성공적인 전환을 위해 상호 유기적으로 협업하게 된다.

비씨카드는 에코머니포인트 적립 등 소비자 혜택을 기반으로 녹색소비를 장려하고, 그린포스를 적용한 가맹점을 확대해 보다 많은 고객이 환경표지 제품을 접할 수 있도록 지원할 계획이다. 또 친환경 소비 활동의 필요성과 기대효과를 다양한 콘텐츠로 고객과 소통하며 녹색소비 시대로의 전환을 지원한다.

녹색소비를 실천하는 고객을 위한 이벤트도 진행한다. 오는 31일까지 녹색매장, 대중교통, 전기·수소차 충전을 비씨그린카드로 결제한 고객 중 조건을 충족한 상위 1만6000명에게 1인당 최대 15만 에코머니포인트를 적립해준다. 적립된 에코머니포인트는 비씨 탑포인트 또는 현금 전환, 통신요금 또는 대중교통 이용요금 결제, 상품권 교환, 친환경 기부 등에 사용할 수 있다.

같은 기간 내 비씨카드 종합금융플랫폼 페이북 애플리케이션(앱) 내 마이태그를 통해 이벤트를 태그한 다음 비씨그린카드로 누적 10만원 이상 결제한 고객 중 80명을 추첨해 전기자전거(10명), 공기청정기(20명), 호텔숙박권 30만원권(50명)도 제공한다.

이정호 비씨카드 고객부문장은 "오늘날 환경보호는 지속가능한 미래를 위해 기업이 반드시 다해야 할 책임이자 의무"라며 "비씨그린카드로 축적한 친환경 결제서비스의 기술력과 노하우를 바탕으로 녹색소비 활성화에 앞장설 것"이라고 말했다.

