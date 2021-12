카뱅, 교보와 데이터 협력 및 금융플랫폼 사업 제휴

[아시아경제 이광호 기자]카카오뱅크는 교보생명보험, 교보문고, 교보증권과 데이터 협력 및 다양한 금융플랫폼 사업 제휴를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 9일 밝혔다.

데이터 부문에서는 카카오뱅크와 교보문고가 협업한다. 카카오뱅크는 교보문고가 보유한 고객들의 도서 구매 이력 등 비금융데이터를 연구·분석해 신용평가모형 고도화를 진행 계획이다. 교보문고의 차별적인 콘텐츠와 카카오뱅크의 금융 플랫폼을 결합해 금융 상품 제휴 및 마케팅도 함께한다.

교보증권 및 교보생명보험과는 증권계좌 개설 등 다양한 연계금융상품 및 서비스를 추진하며 중신용 고객 및 금융이력부족자를 포용할 수 있는 금융 상품도 개발한다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 "더 많은 고객들이 실생활에서 금융 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 앞으로도 다른 업권 및 기업들과 협업을 확대할 예정"이라며 "특히 중저신용 및 금융이력부족 고객을 위한 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr