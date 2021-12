[아시아경제 박준이 기자] 김부겸 국무총리는 코로나19 방역과 관련해 각 부처의 장이 오는 9일 오전까지 소관 분야 시설에 대한 현장 점검을 실시한 뒤 그 결과를 보고하라고 긴급 지시했다.

김 총리는 이날 각 부처에 "지난 6일부터 시행 중인 강화된 방역 조치가 현장에서 원활히 이행되는지 면밀히 점검·시정 조치하고 보완 사항을 적극 발굴해 개선 방안을 중대본에 보고해 달라"고 주문했다.

또 "3일부터 31일까지 4주간 특별 점검 기간 동안 방역 상황이 조속히 안정될 수 있도록 부처 내 역량을 총동원해 대처하라"고 전했다.

