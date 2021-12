‘연구하는 의사’ 키우자 … 포항시, 의사과학자 양성 ‘공대＋의대’ 교육정책 세미나 열어

바이오·의료산업 이끌 의사과학자 양성 필요, 연구중심 의과대 시급



국민의힘 이준석 대표·이철우 경북지사·이강덕 포항시장 한목소리

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시가 8일 경상북도와 김정재·김병욱 국회의원, 포스텍 등과 ‘국가 바이오·의료 헬스케어 산업 선도를 위한 의사과학자 양성 및 의학교육 혁신 정책 세미나’를 개최했다.

이준석 국민의힘 당 대표, 김기현 원내대표, 조해진 교육위원회 위원장, 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장, 김정재 국회의원, 김병욱 국회의원을 비롯해 교육부, 보건복지부 등 중앙부처 관계자와 해당 분야 전문가가 참석했다.

국회의원회관 제2 소회의실에서 열린 세미나는 미래 바이오산업을 이끌 의사과학자를 양성하는 새로운 의학교육 시스템을 고민하는 자리였다.

김무환 포스텍 총장, 한희철 한국의과대학 의학전문대학원협회(KAMC) 이사장, 김법민 고려대학교 바이오의공학부 교수가 ‘공학 기반 의학교육 혁신의 필요성’, ‘의사과학자 양성의 필요성’, ‘바이오·헬스케어 산업에서의 의사과학자 역할’을 주제로 삼아 각각 발표했다.

김 총장은 공학 기반의 의대를 세계 최초로 설립한 미국의 칼 일리노이 의과대학의 사례를 소개하며 의사과학자 양성은 대한민국 미래 발전의 원동력이며 공대에 기반한 연구 중심 의대가 국가적으로 설립돼야 한다고 강조했다.

김 교수는 의사과학자 양성과 의료기기산업의 상관성을 말하며 헬스케어 산업의 주인공으로 각종 기술의 임상 근거를 제시하고 기업 성장을 주도하는 것도 의사과학자의 역할이라고 주장했다.

한 이사장은 한국의 의사과학자 양성 과정의 현실적 문제점과 개선방안에 대해 발표하며 의료는 과학에 기반한 진료이고 전 주기에 걸친 체계적이고 지속적인 의사과학자 양성이 꼭 필요하다고 말했다.

주제토론에서는 반창일 포스텍 대학원장을 중심으로 김하일 카이스트 의과학대학원 교수, 이일섭 차병원 연구부원장, 이정근 대한의사협회 상근부회장, 강성식 한국화이자제약 부사장, 강성지 웰트 대표, 김태경 교육부 대학학사제도과장, 차전경 보건복지부 의료인력정책과장이 의견을 나눴다.

카이스트 김 교수는 의사과학자 양성시스템과 사례에 대해 문제점을 지적하고 대안을 제시했으며 강 부사장 등도 바이오산업 발전을 위한 의사과학자 양성의 필요성에 대해 목소리를 높였다.

이강덕 포항시장은 “국가 바이오산업 경쟁력 확보를 위해서는 의사과학자 양성이 무엇보다 중요하다”라며 “의사과학자 양성은 관련 분야는 물론 국가적인 차원에서 논의해야 하고 노령화로 증가한 의료수요와 의료기술 발전의 중심에 공학 기반의 연구중심 의대가 무엇보다 필요하다”라고 말했다.

이철우 도지사는 “바이오산업의 미래 발전을 위해 의사과학자 양성은 필수”라며 “국가경쟁력과 직결되는 과제로 연구중심 의과대학 설립은 국가경쟁력과 직결되는 과제”라고 말했다.

김정재 의원은 “바이오 분야의 연구 경쟁력을 키우려면 ‘연구하는 의사’가 꼭 필요하다”며 “포스텍과 같은 이공계 연구중심 대학과 연계해 의학과 과학을 융합하는 연구중심 의과대학 설립이 시급하다”라고 말했다.

김병욱 의원은 “포스텍이나 카이스트 같은 연구개발 특화 공과대학에 연구중심 의대를 만든다면 상당한 시너지를 발휘할 수 있을 것”이라고 말했다.

이준석 당 대표는 “바이오산업은 앞으로 미래 국가발전을 이끌어갈 핵심 산업”이라며 “바이오·의료산업을 선도할 의사과학자 양성이 국가 정책이 되도록 힘 쓰겠다”라고 말했다.

