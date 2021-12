임영웅 단독쇼, 올해 마지막 일요일 밤 안방극장行

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 올해 마지막 일요일 밤을 장식한다.

KBS는 8일 임영웅의 송년특집 단독쇼 '위 아 히어로(We're HERO) 임영웅'의 편성을 오는 26일 오후 9시 15분으로 확정했다.

'위 아 히어로 임영웅'에서는 큰 사랑을 받고 있는 '사랑은 늘 도망가'를 비롯해 다양한 곡을 만날 수 있다.

앞서 지난 7일 임영웅은 Mnet ‘스트릿 우먼 파이터’를 통해 크게 주목받은 안무가 아이키(강혜인), 댄스 크루 훅(HOOK)과 단독쇼에서 선보일 콘텐츠 녹화를 마쳤다.

임영웅 단독쇼는 오는 10일 고양 킨텍스에서 개최되며, 방송은 올해 마지막 일요일인 26일로 확정됐다.

단독쇼에는 방청객을 비롯해 참여자 전원은 예방접종 증명서(14일 이상 경과)와 72시간 이내 유전자증폭(PCR) 검사 음성확인서를 모두 지참해야 입장 가능하다.

임영웅을 비롯한 제작진은 모두의 안전을 위해 방역에 만전을 기하겠다는 각오다.

한편 임영웅은 KBS에서 국민가수 나훈아·심수봉에 이어 세 번째로 단독쇼 무대에 오른다.

