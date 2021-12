[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 울산 울주군 서생면 여성단체협의회와 ‘서생면 사랑 나눔, 김치 나눔’ 행사를 열었다.

행사는 새울원자력본부와 여성단체협의회에서 자원봉사자 30여명이 참여했다.

첫째 날에 배추 절이기와 씻기, 배춧속을 준비했다. 둘째 날 배추 양념을 버무려 300박스의 김장 김치를 포장하는 방식으로 진행됐다.

담근 김장김치는 관내 독거노인, 소년·소녀 기초생활수급자 등 지역의 어려운 이웃에게 전달됐다.

이상민 새울원자력본부장은 “사랑과 정성으로 버무린 김장 김치로 지역의 어려운 이웃이 힘을 내셨으면 한다”고 말했다.

새울원자력본부는 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 사회공헌사업을 지속해서 추진할 계획이다.

