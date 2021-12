농협금융, 보훈가족 위한 ‘사랑의 난방용품’ 나눔 실시

[아시아경제 박선미 기자]NH농협금융은 8일 서울지방보훈청과 함께 동절기 어려움을 겪는 고령의 국가유공자를 위해 난방용품을 후원했다고 밝혔다.

이날 농협금융지주 배부열 부사장은 이성춘 서울지방보훈청장과 서울 용산구 소재 참전용사 가정을 방문해 환담을 나누고 난방용품을 전달했다. 농협금융지주와 서울지방보훈청은 이번 나눔 활동을 통해 전기매트, 극세사 이불 등 난방용품을 서울 관내 보훈가족 150여가구에 순차적으로 전달할 예정이다.

나눔 활동 후 배부열 부사장은 “코로나19로 어려운 상황이지만, 나라를 위해 헌신한 이들에 대한 감사의 마음은 꼭 전달하고 싶었다”며, “농협금융은 국가유공자분들이 존경과 예우를 받을 수 있는 사회적 분위기를 만드는 데 앞장 서겠다”고 말했다.

한편, NH농협금융은 연말연시를 맞아 은행, 생명, 손해, 증권 등 자회사들과 함께 주변의 이웃들과 함께할 수 있는 사회공헌 활동을 전사적으로 전개할 계획이다.

