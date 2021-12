광주 서구 ‘AI 지능형 통합플랫폼 구축’ 보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 8일 AI 지능형 통합플랫폼 구축 용역 착수 보고회를 개최했다고 밝혔다.

‘AI 지능형 통합플랫폼’이란 대상자·서비스별로 분절돼 추진되는 돌봄서비스를 한눈에 파악할 수 있는 통합 관리 시스템을 구축하고, 통합된 데이터에 AI 기술을 접목해 돌봄대상자에게 알맞는 복지 서비스를 연계하는 사업이다.

서구는 지난 6월 ‘2021년 행안부 지자체 협업 특교세 지원 공모사업’에 최종 선정돼 특별교부세 2억원을 확보해 이 사업을 추진 중이다.

코로나 팬데믹으로 인한 대면 서비스 제공이 어려운 상황에서 ‘어떠한 경우에도 돌봄은 멈춰서는 안된다’는 원칙으로 돌봄의 공백을 최소화하기 위해 AI를 활용한 비대면 돌봄서비스를 시작했다.

또 현재 5개 부서에서 총 13개의 서비스를 시행 중이다.

그러나 부서별·시스템별로 추진하는 돌봄서비스는 데이터 공유 및 대상자 확인이 어려워 중복수혜 등의 문제점을 안고 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 서구가 독자적으로 개발해 사용 중인 모바일 사례관리 앱‘행복매니저’의 데이터를 기반으로 각각의 AI 돌봄시스템을 연계?통합해 내년 상반기 내 개발을 목표로 하고 있다.

코로나 팬데믹의 장기화로 AI돌봄서비스 중요성이 갈수록 커가는 상황에서 다양한 시도로 돌봄의 공백을 해소하려는 서구의 선제적인 노력이 돋보인다.

