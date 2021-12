한솔제지, 한솔이엠이 투자유치 등 다각적 검토

[아시아경제 황준호 기자] 한솔제지 한솔제지 213500 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 50 등락률 +0.37% 거래량 37,810 전일가 13,650 2021.12.08 13:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-28일한솔제지, 2분기 영업이익 233억원…전년동기대비 30%↓한솔제지, 1주당 200원 중간배당 결정 close 는 자회사인 한솔이엠이의 매각 보도와 관련해, 사업 다각화와 경쟁력 강화를 위해 투자유치 등 다각적인 방안을 검토한 바 있지만 아직 확정된 사항은 없다고 8일 공시했다. 한솔제지 한솔제지 213500 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 50 등락률 +0.37% 거래량 37,810 전일가 13,650 2021.12.08 13:43 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스피-28일한솔제지, 2분기 영업이익 233억원…전년동기대비 30%↓한솔제지, 1주당 200원 중간배당 결정 close 측은 "향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하도록 하겠다"고 밝혔다.

