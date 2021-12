尹캠프, 노재승 논란 '버티기' 모드…"과거 발언은 개인 견해에 불과"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 과거 발언이 논란이 되는 노재승 국민의힘 대선 공동선대위원장과 관련해 ‘사퇴는 없다’는 태도를 보였다. 윤석열 국민의힘 대선후보 캠프 주요 관계자들은 과거 발언만 두고서 문제를 삼는 것은 부적절하다는 주장을 펼치며, 기회를 줘야 한다는 뜻을 표명했다.

8일 권성동 국민의힘 사무총장은 YTN라디오 ‘황보선의 출발 새아침’에 출연해 "노 위원장은 청년세대와 소상공인을 대표해서 대변해서 저희들이 선대위 합류를 시킨 그런 분으로 과거에는 평범한 국민의 한사람으로서 자기의 개인적인 소회를 감정을 SNS에 올린 것에 불과하다"면서 "평범한 소시민의 한 사람으로서 나라의 정책이라든가 각종 현안에 대해서 자기의 개인적인 견해를 밝힌 부분에 대해 집중할 필요 없고, 앞으로 이 젊은 청년으로서 또 소상공인으로서 어떤 행보를 보일 것인가. 그 다음에 국가 정책을 위해서 어떠한 발언을 할 것인가, 이 부분에 좀 더 집중하면 될 것"이라고 말했다.

권 사무총장은 "가장 중요한 건 ‘선거는 후보’라면서 후보를 돕고 있는 수많은 참모 중에 한 사람의 문제를 갖고 그것이 전체인양 이런 식으로 네거티브하는 것은 적절치 않다"고 주장했다.

원희룡 국민의힘 중앙선대위 정책총괄본부장은 이날 기자들과 만난 자리에서 "과거 발언은 분명 논란 소지가 있다"면서도 "심경을 자유로운 표현방식으로 하던 개인이 선대위원장 공인으로 책임을 맡게 되면서 과거 오해 소지 있었던 것에 진정성 있게 원래 뜻 설명하고 앞으로 모든 언행 신중하게 무거운 책임을 갖고 해야겠다고 공개 발언을 했던 것인만큼 그걸 받아들이고 있다"며 옹호 입장을 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr