은행연합회 등 5개 금융협회, '녹색금융' 실무지침서 만든다

[아시아경제 김진호 기자] 전국은행연합회·금융투자협회·생명보험협회·손해보험협회·여신금융협회 등 5개 금융협회는 '2021년 녹색금융 추진계획'의 일환으로 '금융권 녹색금융 핸드북'을 마련했다고 8일 밝혔다.

'금융권 녹색금융 핸드북'은 금융사의 녹색금융 업무 수행에 있어 고려할 사항을 정리한 실무지침서다. ▲녹색금융 주요내용 ▲가이드라인 ▲운영사례 ▲관련 질의응답 및 실무 해석례 ▲용어정리 등으로 구성됐다.

특히 금융사가 동일하게 준수해야 하는 규제가 아닌 금융사가 자율적으로 녹색금융 업무 등을 수행할 때 참고자료로 활용할 수 있는 글로벌 이니셔티브 가이드라인과 국내외 금융사 운영사례도 담겼다.

핸드북은 금융사의 의견 수렴과 보완 과정을 거쳐 내년 3월 중 최종 발간된다. 녹색금융이 안착될 수 있도록 금융사 현장 적용 후 상세내용 보완과 개정을 지속적으로 추진한다는 방침이다.

은행연합회 관계자는 "녹색금융과 관련해 금융사들이 나아가야 할 방향성과 실제 참고할 수 있는 운영사례를 함께 제시함으로써 녹색금융 활성화와 저탄소 경제로의 전환에 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.

