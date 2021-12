골든블루, 중국 하이난 면세점 판매 시작

[아시아경제 이승진 기자] 골든블루는 중국 하이난에 위치한 시내 면세점에서 판매를 시작했다고 8일 밝혔다. 한국 로컬 위스키 최초다.

골든블루는 지난 8월 하이난 면세점과 위스키 판매를 위한 입점 계약을 체결했다. 계약을 맺은 제품은 ‘골든블루 사피루스’로 하이난 여투 면세점에서 판매를 진행한다.

2012년 출시된 ‘골든블루 사피루스’는 국내 판매 1등 위스키 제품이다. 스코틀랜드산 위스키 원액을 100% 사용했으며, 36.5도의 부담없는 도수가 특징이다.

이번에 하이난 면세점에 선보이는 ‘골든블루 사피루스’는 기존의 용량(330㎖, 450㎖)이 아닌 전 세계 면세 시장에서 가장 대중적인 750㎖ 패키지로 새롭게 제작됐다.

골든블루는 적극적으로 해외 유통망을 확충해 K-주류의 세계화에 앞장서고 있다. 2010년 중국 상하이를 중심으로 철저한 현지화 마케팅을 통해 수출 6개월 만에 한국형 수출 위스키 1위에 올라섰다.

특히 지난 1월에는 국내 로컬 위스키 최초로 세계 최대 주류시장인 미국 수출을 시작해 현재 미국을 포함해 총 8개국으로 수출되고 있다.

김동욱 골든블루 대표는 “중국은 골든블루의 첫 수출국으로 베트남, 말레이시아 등 해외 시장을 확대하는데 있어 중요한 역할을 담당해 왔다”며 “지속적인 투자를 통해 해외 수출 규모를 확대하고 기업의 외형 성장을 이어가 골든블루를 글로벌 기업으로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

