K쇼핑, 리빙파워센터에 팝업스토어 오픈…특집 라이브방송 진행

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 국내 최대 규모의 복합리빙쇼핑센터인 ‘리빙파워센터’에 첫 팝업스토어를 오픈하고, 단 하루 깜짝 현장 라이브 특집방송을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 오는 10일과 11일 경기 용인에 있는 리빙파워센터 지하 3층 키즈·홈퍼니싱 코너에서 만나볼 수 있다. 프랑스 패션 브랜드 ‘기라로쉬’의 소가죽 크로스백과 지갑·벨트세트, 건강기능식품 브랜드 ‘뉴트리디데이’ 시그니처 선물세트 등을 선보인다.

행사 첫날에는 10~12시, 14~16시 총 4시간 동안 K쇼핑 팝업스토어에서 특집 라이브방송을 진행한다. 해당 라이브커머스는 K쇼핑 모바일과 TV앱을 통해서도 실시간으로 시청할 수 있으며, 방송 중 구매 인증을 한 고객 50명을 추첨해 적립금 1만원 증정 이벤트도 진행한다.

K쇼핑 관계자는 “현장을 방문한 고객은 상품을 직접 보고 체험한 후 구매하고, 직접 방문하지 않은 고객 역시 모바일을 통해 실시간 소통하며 궁금증을 해소하고 편리하게 상품을 구매할 수 있다”며 “향후에도 지속적인 라이브커머스 차별화 및 오프라인 행사 등 고객 가치를 제고할 방안을 적극 모색해나갈 것”이라고 말했다.

